"C'è grande interesse per Fratelli d'Italia anche qui in Calabria. Siamo un partito in crescita che, grazie alla riorganizzazione che stiamo mettendo in campo, si appresta a vincere la sfida delle prossime elezioni regionali. La legalità e la lotta alla Ndrangheta saranno al primo posto nel nostro programma". Lo dichiara il Questore della Camera e neo commissario provinciale di FdI a Reggio Calabria Edmondo Cirielli, che, ieri pomeriggio, ha partecipato all'assemblea provinciale del partito presso l'E-Hotel alla presenza del coordinatore regionale, dei consiglieri regionali e dei vertici locali del partito. "FdI rappresenta sempre di più quella destra sociale, sovranista e patriottica del nostro Paese che pone il Sud come questione nazionale. Questa regione - ha aggiunto - ha bisogno di importanti infrastrutture moderne ed efficienti a cominciare dall'aeroporto di Reggio Calabria e dal porto di Gioia Tauro che necessitano di un intervento straordinario da parte del Governo Nazionale; di investimenti concreti per incentivare le imprese ad investire e a non scappare all'estero; di creare occupazione con agevolazioni fiscali e la difesa del Made in Italy; di valorizzare le tante bellezze storiche, culturali e naturali che in tanti sia in Italia che all'estero ci invidiano". Sulle prossime elezioni regionali Cirielli ha sottolineato: "La legalità e la lotta alla Ndrangheta saranno al primo posto". E rilancia l'azione del partito: "FdI è aperta a tutti quei militanti, sindaci, consiglieri, semplici cittadini che hanno voglia di mandare a casa la Giunta Oliviero, che ormai sembra essere stato scaricato anche dalla sua coalizione. Lavoreremo nei prossimi giorni per presentare agli elettori calabresi un programma di governo serio e concreto e per individuare un candidato presidente che possa essere sostenuto dal centrodestra unito. E sulla ventilata alleanza tra Pd e M5S è tranchant: "Sarebbe - dice - la riproposizione del Patto della Poltrona a livello locale e la prova che hanno una grande paura del centrodestra che continua a vincere e a ben governare in tutte le regioni". Infine sulle comunali di Reggio Calabria non si sbilancia: "Sceglieremo il candidato migliore, questa città non merita un sindaco del Pd".

Dettagli Creato Giovedì, 12 Settembre 2019 08:14