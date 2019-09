Domani la presentazione della II edizione di “Magna Locride”

Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione "Magna Locride - Assicurati i prodotti migliori", organizzata per il secondo anno dal GAL Terre Locridee, insieme all'UnipolSai Assicurazioni. Domani mattina verrà presentato il programma con tutti i dettagli nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione che è stata convocata per le ore 10,30 di giovedì 12 settembre presso la sala del consiglio comunale della Città di Locri. Parteciperanno alla conferenza il sindaco di Locri Giovanni Calabrese che porterà i saluti istituzionali, il presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì e lo sponsor della manifestazione Riccardo Angiolini Agente UnipolSai.

Infatti è stata confermata la sponsorizzazione della prima compagnia assicurativa italiana, la UnipolSai, che ha deciso di investire sul nostro territorio per sostenere le aziende del settore e offrire un momento di festa per tutta la popolazione locale. Confermata anche l'idea guida della manifestazione, legata allo sviluppo economico dell'area, che non può prescindere da una triade di iniziative, legate a Cultura, Turismo e Agricoltura.

La manifestazione inizia nel pomeriggio di sabato 14 settembre per concludersi domenica 15, importante tassello di un itinerario di conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue risorse. I temi di questa edizione, sono la qualità e il valore del fare squadra. Due prodotti territorio, in grande crescita maiale nero d'aspromonte e mandorle sono presi ad emblema e posti al centro della manifestazione. Accanto alla possibilità di degustare e conoscere i migliori prodotti della Locride, si effettuerà anche un percorso relativo alla storia e alle proprietà benefiche del nostro cibo grazie a dibattiti, degustazioni guidate e rassegne che scandiranno la festa.

Unica anticipazione del programma, l'importante dibattito guidato dalla giornalista Maria Teresa D'Agostino sul tema "Calabria: turismo, agricoltura, cultura, il ruolo dei GAL nello sviluppo economico del territorio" a cui interverranno il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio il Presidente del GAL Terre Locridee Francesco Macrì ed il direttore del settore agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo.

Come nella prima edizione anche quest'anno è previsto il concorso di pittura estemporanea dal titolo "Piantala!: Le piante nella tradizione popolare della Locride".