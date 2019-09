Reggio, sorpreso a sversare rifiuti speciali in area demaniale: denunciato 57enne

Sorpreso a sversare rifiuti speciali in un terreno demaniale nelle immediate vicinanze di una fiumara. Un uomo di 57 anni, M.L., e' stato denunciato in stato di liberta', a Reggio Calabria, da personale della Compagnia della Guardia di finanza. I militari, insospettiti dal transito di un autocarro, con un carico e coperto da un telo, hanno deciso di seguirne il tragitto fino a vederlo accedere al sedime della fiumara "Catona" dove e' stata notata la presenza di diversi cumuli di rifiuti speciali non pericolosi, depositati in precedenza. Prima che si procedesse allo svuotamento del cassone, i finanzieri sono intervenuti per l'identificazione dell'autista e l'analisi del carico. E' risultato, cosi', che il mezzo trasportava circa due tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, composti prevalentemente da materiali di risulta di attivita' edilizie come mattoni, mattonelle, sterro e tubi dismessi. Il veicolo utilizzato, risultato non idoneo, e il terreno sono stati sequestrati.

