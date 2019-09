Sei furti a negozi in cinque giorni: arrestato ladro della provincia di Reggio Calabria

I carabinieri di Spilamberto (Modena) hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorita' giudiziaria di Catanzaro, nei confronti di Antonino Pavia, di 24 anni, di Polistena (Reggio Calabria). La misura cautelare - riferisce la polizia - e' stata emessa a seguito delle indagini condotte da personale dal Commissariato di Catanzaro Lido della Polizia, che ritiene l'uomo responsabile di sei furti in negozi compiuti tra il 12 e il 17 agosto scorsi, oltre che di una successiva comunicazione di notizia di reato della Stazione carabinieri di Catanzaro Lido avente ad oggetto uno degli episodi. Il 16 agosto scorso, la volante del Commissariato di Catanzaro Lido aveva arrestato Pavia in flagranza di reato dopo che aveva infranto la vetrina di una parafarmacia impossessandosi di 60 euro. All'arresto seguiva un'attivita' di indagine su alcuni episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti. Attraverso la visione di numerosi filmati registrati dalle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono risaliti a Pavia quale autore di tutti i furti. L'arresto e' avvenuto nel modenese perche' l'uomo dimora in quella zona.

Dettagli Creato Martedì, 10 Settembre 2019 18:24