Reggio, dall’Anpi un appello per respingere il progetto delle autonomie regionali differenziate

"Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, tra una sagra e l'altra, annunzia "rivoluzioni" èmanifestazioni di piazza" per portare a casa (dei leghisti e dei padani) il progetto delle "autonomie regionali differenziate", destinato a minare il dettato costituzionale dell'Italia "una e indivisibile" nell'intento di creare ulteriori "regioni a statuto speciale" e quindi ulteriori e più gravi diseguaglianzetra regioni e cittadini.

Luca Azia, in sincronia con il peggior ministro della storia della nostra Repubblica, Salvini, il ministro delle felpe, delle divise e dei selfie, dà appuntamento per il 19 ottobre.

Con questa consapevolezza e per battere ancora una volta i nemici dell'eguaglianza e della Costituzione (sulla quale giurano all'atto dell'insediamento), l'ANPI fa appello a tutti i cittadini, a tutti i rappresentanti delle Istituzioni, a tutti i Sindaci, a tutti i rappresentanti dei sindacati, delle Associazioni e dei movimenti per contrastare questo ulteriore e più subdolo tentativo di calpestare e stravolgere la nostra Carta Costituzionale.

Ritroviamoci per discuterne insieme alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio Comunale di Gioia Tauro". Lo afferma attraverso una nota l'Anpi di Reggio Calabria.