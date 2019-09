Camera di commercio di Reggio Calabria. Progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”: al via la seconda fase con la presentazione del Canada

Inizia la seconda fase del progetto camerale Terra, Mare e Cibo degli Dei, con l'evento di presentazione del settore agroalimentare canadese, propedeutico agli incontri d'affari tra imprese reggine dell'agroalimentare e buyers provenienti da USA, Canada, Regno Unito e Svizzera in programma dal 24 al 27 settembre.

L'incontro "Fare affari con il Canada per le imprese agroalimentari reggine" si terrà domani 10 settembre alle ore 9 presso la sede camerale di Via T. Campanella 12 a Reggio Calabria e, dopo i saluti del Presidente della Camera Antonino Tramontana, sarà curato da Ruggiera Sarcina della Camera di Commercio Italiana in Canada, che illustrerà le potenzialità di penetrazione delle nostre imprese e le strategie da attuare per potersi presentare in maniera competitiva in questa importante piazza commerciale.

In particolare, saranno approfonditi i seguenti aspetti: - lo scenario del sistema Paese Canada; - il posizionamento complessivo del Made in Italy in Canada; - trend di consumo ed impatto sul settore agroalimentare; - caratteristiche ed opportunità dei principali comparti del Made in Italy agroalimentare; - il CETA; - il sistema distributivo ed il ruolo di importatori, buyer, broker; - come collaborare con GDO, gourmet stores, HoReCa; - etichettatura e packaging; - come cogliere le opportunità del mercato canadese per una piccola impresa del settore agroalimentare.