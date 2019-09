Reggio: gli Angeli Bianchi tornano allo stadio

Per il terzo campionato consecutivo, gli Angeli Bianchi saranno presenti allo stadio "O. Granillo", per donare il proprio contributo a tutte le fasce protette e svantaggiate, o chi ne richieda l'intervento durante le gare interne della Reggina 1914, con servizio di accompagnamento da casa allo stadio se necessita, totalmente gratuito e per puro volontariato. Per questo si ringrazia vivamente il carismatico presidente Gallo, sempre vicinissimo al mondo della solidarietà, il direttore generale Andrea Gianni per aver rinnovato la fiducia al nostro gruppo di volontari. Il servizio donato ai tifosi e alla società, è di accompagnare, consigliare, aiutare tutti i tifosi della tribuna ovest (se richiesto anticipatamente anche in altri settori), che lo richiedano. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiedendo info presso la biglietteria ufficiale della Reggina 1914. (in foto col tifoso più anziano della Reggina 1914, il nostro amatissimo sig. Michele)

L'Associazione Angeli Bianchi Onlus, nasce a Reggio Calabria il 2 ottobre del 2010 da una precisa volontà del suo presidente Maurizio Albanese motivato da un profondo dolore: la perdita di una coppia di giovani, suoi cari amici insieme alla loro figlioletta. Così ci racconta lo stesso Maurizio: "riflettevo da tempo su quanto fosse importante contribuire a migliorare la nostra società e quanto sia bello stare insieme agli altri, in reciproco aiuto; quando ho perso i miei amici insieme alla loro piccola di soli 5 anni, ho sentito un grande vuoto, dare vita all'associazione era come ricordarli con opere di bene. Tutto questo mi ha dato una grande forza ed ho trovato altri nuovi amici mantenendo sempre vivo il ricordo di chi non è più tra di noi. Dopo l'incoraggiamento dell'allora ministro Giorgia Meloni che ci ha ricevuto con una nostra delegazione a Roma, anche l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ha lodato con una lettera significativa l'operato dell'associazione soprattutto i progetti specifici che si rivolgono a chi è meno fortunato di noi. Uno dei nostri fiori all'occhiello e' l'evento 'Il Sorriso Nelle Note', che si svolge ogni anno il 2 Ottobre, grazie al quale attraverso questa splendida serata musicale dove avviene una raccolta di fondi volontaria, che ci consente di operare nella solidarietà concreta. Certo le necessità e i bisogni sono tanti ma le gocce sono importanti..."

È non finisce qui. Ogni anno Angeli Bianchi Onlus aiuta nel possibile famiglie in disagio e case famiglia.

Dove c'è bisogno, gli Angeli Bianchi "volano", un impegno attivo dedicato agli orfani, alle ragazze madri, alla tutela dei minori,all'assistenza agli anziani, alle vittime di maltrattamento, ai senza tetto, alla difesa degli animali.

Da quest'anno l'associazione si espande ed oltre ad offrire servizi di consulenza legale, psicologica, infermieristica con competenza anche nel settore pediatrico, si dedicherà a risolvere problemi di natura amministrativa come dichiarazione dei redditi, inps ed altri servizi utili, animazione e organizzazione feste ed eventi. E' interessante la fase di start up di corsi di formazione legati al mondo dell'arte dello spettacolo e della musica, prossimamente ne sapremo di più: insomma una vera grande mission! Quest'anno affiancano come servizio assistenza presso lo stadio, la Reggina 1914nelle partite interne. Inoltre gli angeli bianchi dal 2013 sono presso il reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico reggino grazie al primario dott. Mariano Barbalace, e la grande vicinanza della proprietà, famiglia Pulitanó. L'obiettivo primario, è aiutare tutte le persone in difficoltà in particolare ragazze madri, vittime di violenze o maltrattamenti, anziani, orfani, senza tetto (clochard), diversamente abili, etc. Siamo un associazione benefica, mirata alla solidarietà, tutela dei minori e tutto ciò che riguarda il solidale, denominata "Angeli Bianchi", per ricordare a tutto il mondo la gioia di aiutare chi vive nel buio della solitudine, sofferenza e maltrattamento.

Lo sport per il sociale, tornerà a breve anche sui campi di calcio a 5 provinciale, per il 7 anni consecutivo, con la proprio squadra maschile e anche femminile.