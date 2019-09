Bloccato nel porto di Gioia Tauro container con oltre 10 tonnellate di sigarette di contrabbando

I militari della I Compagnia della Guardia di Finanza, insieme ai funzionari dell'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato e fermato nel porto di Gioia Tauro un container di tabacchi lavorati esteri proveniente dalla Slovenia e destinato in Libia con 53.050 stecche di sigarette, per un totale di circa 10.610 chili, con marchio 'Business Royals'. Il carico di Tle, che sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa un milione e mezzo di euro, è stato sequestrato e l'esportatore denunciato per la violazione delle disposizioni vigenti in materia dei diritti di proprietà intellettuale comunitarie e nazionali.

Dettagli Creato Giovedì, 05 Settembre 2019 09:39