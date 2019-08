A causa di una rottura alla condotta idrica comunale durante i lavori di posa della fibra ottica in via Nicola Furnari, potrebbero verificarsi nelle prossime ore disservizi all'erogazione idrica nei quartieri di Sbarre e Gebbione. I tecnici sono già al lavoro per risolvere la problematica.

Dettagli Creato Venerdì, 30 Agosto 2019 15:59