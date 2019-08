Reggio, rinasce la biblioteca della Stazione sperimentale per le essenze

La biblioteca della Stazione sperimentale per le essenze sta per rinascere grazie a un "service" promosso dal Rotary Reggio Calabria. Il recupero del vasto patrimonio culturale, scientifico e identitario dell'ente è infatti al centro di un progetto che vede come soggetto proponente il club reggino, in collaborazione con tutti i Rotary e i Rotaract della città; il programma sarà realizzato in partnership con la Camera di commercio di Reggio Calabria e la Soprintendenza archivistica della Calabria.

Il "kick off" per il recupero della biblioteca, possibile grazie al contributo della Rotary Foundation e del Distretto 2100, avverrà venerdì 30 agosto 2019, alle ore 10, nella sede della Stazione sperimentale (Via Generale Tommasini, 2). Per l'occasione il "service" sarà illustrato alla stampa in concomitanza con la firma del relativo protocollo d'intesa da parte della presidente del Rotary Reggio Calabria, Dina Porpiglia, del presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, e della soprintendente archivistica della Calabria, Ada Arillotta.