Reggio, sabato in Piazza S. Anna la Festa Amaranto

Prosegue a gonfie vele la campagna di sensibilizzazione pro Hospice via delle stelle, portata avanti con grande impegno e sacrificio dalle reti di associazioni e dagli operatori della struttura, che ha come simbolo la t-shirt ufficiale e ha visto aderire importanti realtà territoriali come la Reggina calcio.

In quest'occasione la tappa è una nuova e importante, che sarà momento di unione e festa per molti concittadini, riuniti tra loro nella fede amaranto e nella voglia di festeggiare, cantare e portare anche fortuna alla squadra della città, proprio la Reggina.

L'evento di cui si sta parlando è la "FESTA AMARANTO", che si terrà presso la suggestiva e centrale piazza sant'anna di Reggio Calabria il 31 Agosto alle ore 22, organizzata da "Siglaeffe spettacoli" di Renato Funaro con il patrocinio del comune di Reggio Calabria. Una serata importante e allegra all'insegna dell'amaranto dove si esibiranno vari importanti artisti locali e nazionali tra cui: Raffaello di Pietro, fautore del suggestivo inno "Vai Reggina", Gennaro Calabrese, popolare e divertente comico di fama nazionale, la partecipazione straordinaria dello storico tifoso amaranto Alfredo Auspici e l'esibizione del gruppo "i Taranta Nova dello stretto", musica popolare calabrese; a condurre l'evento i carismatici e coinvolgenti Peppe Plutino e Raffaella Giuliani. L'evento rientrerà, come ricordato precedentemente, tra le iniziative che sposano la causa dell'Hospice, segno di solidarietà e vicinanza degli organizzatori ai problemi della città, perciò sarà dato modo di presentare le varie iniziative in programma rientranti nella campagna, a promuovere la stessa e a dare possibilità al pubblico di dare informazioni su come sostenere la struttura e poter anche acquistare la t-shirt simbolo della campagna.

Un programma ricco di sorprese e ospiti, frutto di un'ottima organizzazione e di grande impegno.