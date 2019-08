Reggio, Pratticò (FdI): "Spartitraffico sul Viale Europa, tutto tace nel più totale abbandono"

"Da oltre un mese, regna il piu' totale silenzio sui lavori dello spartitraffico sul Viale Europa, l'importante arteria cittadina che collega il centro citta' con la periferia Sud. Lo stato dei lavori e' praticamente fermo, con la strada divisa in due dalle transenne di cantiere, che provocano enormi disagi a commercianti e residenti della zona, a causa della chiusura delle intersezioni per svoltare nelle traverse". Lo afferma Antonino Pratticò (FdI) in una nota.

"Eppure, sembrava che tutto stava procedendo al meglio, dopo le numerose istanze pervenute dai cittadini del quartiere, in merito alla realizzazione delle intersezioni,si era deciso do modificare il progetto, per rendere piu' agevole il percorso dell' arteria,ma da circa un mese, tutto regna il piu' totale silenzio e, i disagi, potrebbero incrementarsi quando, tra qualche settimana, riapriranno gli istituti scolastici. Inoltre, il persistere di questo cantiere, rappresenta un ostacolo anche per le autoambulanze che provengono dalla zona a Sud di Reggio, le quali, per raggiungere l'Ospedale Morelli, sono costrette ad arrivare fino alla rotatoria all'inizio del ponte di S.Anna per immettersi sulla corsia d'ingresso della struttura ospedaliera. Una parte cosi importante della citta',che oltre all'Ospedale Morelli, ospita anche la caserma dei Vigili del Fuoco,non puo' essere privata di una struttura viaria fondamentale per le normali attivita' quotidiane".