Reggio, alla "Dante Alighieri" erimonia conclusiva dei Corsi di lingua e cultura italiana frequentati da circa 200 studenti stranieri

Il giorno 28 Agosto 2019, alle ore 10.00, presso l'aula Magna "I. Falcomatà" dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia conclusiva dei Corsi di lingua e cultura italiana frequentati da circa 200 studenti provenienti da Ucraina, Romania, Bulgaria, Grecia, Russia, Macedonia, Serbia, Bielorussia, Turchia, Ungheria, Israele, Libano, Kazakistan, Colombia, Lituania, Stati Uniti d'America, Cina, Montenegro, Brasile, Nigeria, Moldavia, Repubblica Dominicana, Germania, Finlandia, Bosnia, Portogallo, Georgia, Argentina e Francia. Anche questo mese, dunque, tantissimi giovani, provenienti da diversi paesi, hanno scelto di coltivare la loro passione per lo studio della lingua e della cultura italiana, nell'Ateneo reggino.

Il pro-Rettore dell'Università, prof. Antonino Zumbo, nel suo saluto iniziale, ha voluto ringraziare, anche a nome del Magnifico Rettore Prof. Salvatore Berlingò, gli studenti per aver scelto ancora una volta l'Ateneo reggino per il loro percorso di studi e ha posto l'accento sulla vocazione all'accoglienza della città di Reggio Calabria, sempre aperta a favorire l'integrazione tra le diverse culture.

Il Prof. Zumbo, dopo aver informato gli studenti che torneranno nei loro paesi della possibilità di proseguire lo studio della lingua italiana on-line grazie alla piattaforma www.danteschool.com, ha ricordato che molti di loro, scelgono di restare alla Dante Alighieri, per frequentare, gratuitamente, i corsi di laurea attivati dall'Ateneo:

· Corso di laurea TRIENNALE per "Mediatori per l'intercultura e la Coesione sociale in Europa" (classe L-39 servizio sociale).

· Corso di laurea MAGISTRALE in "Politiche per l'innovazione e l'inclusione sociale" (classe LM-87 servizio sociale e politiche sociali).

· Corso di laurea MAGISTRALE in "Interpretariato e Mediazione Interculturale" (classe LM-94 in Traduzione specialistica e interpretariato)

· Corso di laurea TRIENNALE (On-Line) in "Scienze e Tecniche Psicologiche" (classe di laurea L-24 in Scienze e tecniche psicologiche)

Nel corso della cerimonia "Dell'Arrivederci", sono stati consegnati gli attestati di merito di fine corso e i premi studio agli studenti che si sono distinti nell'ambito di ciascun livello di apprendimento. Altri premi sono stati consegnati agli studenti vincitori del concorso di fotografia nato con l'intento di valorizzare, anche attraverso apposite visite guidate, i più importanti siti di interesse culturale e paesaggistico della Calabria. La cerimonia si è conclusa con la consegna del Diploma di I° livello di conoscenza della Lingua italiana alla studentessa russa Elena Listik che ha concluso il suo precorso di apprendimento della nostra lingua.

"Ho iniziato a studiare presso l'Università per stranieri Dante Alighieri 4 anni fa e ho deciso di proseguire il mio apprendimento della lingua italiana qui perché ho trovato le condizioni ottimali sia per quanto riguarda la didattica che per quanto riguarda l'accoglienza ricevuta- ci dice Kolos Takacs, Ungherese- Al liceo non mi piaceva molto la lingua italiana ma questa Università me l'ha fatta scoprire ed amare sempre di più. La città di Reggio Calabria è bellissima, la gente cordiale e poi ci sono il mare e i dintorni, molto suggestivi ed interessanti."

Emine Çilem Koçak, studentessa Erasmus proveniente dalla Turchia, parlando della sua esperienza a Reggio Calabria ha detto: "Ho vissuto a Reggio Calabria nei mesi di Luglio ed Agosto e ho lavorato per il mio tirocinio presso l'Ufficio Cesass – Centro studi ed assistenza studenti stranieri- dell'Università. E' stata una esperienza gratificante dal punto di vista umano e professionale. Ero già stata all'Università lo scorso anno per frequentare i corsi di lingua italiana, per questo il mio livello di conoscenza della lingua è abbastanza elevato. L'aver lavorato in un ufficio con persone italiane ha rafforzato la mia padronanza della lingua che sicuramente mi sarà utile per il prosieguo dei miei studi ad Ankara. Ho scelto di tornare in questa città perché avevo apprezzato le potenzialità di questo luogo e la qualità ed efficienza di tutto lo staff dell'Ateneo. Torno a casa ricca di un bagaglio di conoscenze ed esperienze che spero di poter replicare nella mia Università".