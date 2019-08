A 30 anni dal diploma, abbracci tra docenti e ragazzi della V B del "Vinci" di Reggio Calabria

Nella splendida cornice del circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, si sono incontrati, per festeggiare i 30 anni dal diploma, gli ex allievi della quinta B del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio che hanno completato gli studi nell' anno scolastico 1988 1989 . Gli organizzatori hanno invitato componenti del corpo docente di quella sezione, alcuni dei quali come i Proff. Ficarra, Marino, Canale e Romolo hanno partecipato all'evento e sono stati particolarmente felici e allo stesso tempo emozionati, Significativo il messaggio del prof. Ficarra che a breve compirà 97 anni: "Vi siete incontrati esclusivamente per il piacere di farlo e legati da un incondizionato affetto e stima spontanea. Quasi ogni evento oggigiorno è caratterizzato da un ritorno di utili... oggi voi siete andati in controtendenza".

Dettagli Creato Sabato, 24 Agosto 2019 16:12