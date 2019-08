S'intesi 2019 ai nastri di partenza: lunedi mattina in via Zecca la presentazione dell'iniziativa a Reggio Calabria

Tutto pronto per l'avvio della seconda edizione di S'intesi, il villaggio delle idee per la Città che cambia. Si terrà lunedì 26 agosto alle ore 10.00, nella centralissima via Zecca di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 dell'ormai tradizionale manifestazione estiva prevista anche per quest'anno sul Lungomare Falcomatà nell'area della stazione Lido.

Tratto distintivo, quest'anno l'iniziativa si configurerà come un'articolata "quattro giorni" ricca di dibattiti, occasioni d'aggregazione, iniziative solidali, fasi di confronto squisitamente politico, momenti di puro intrattenimento, spazi per l'associazionismo che promuoveranno le migliori energie presenti nel contesto cittadino. Ad esporre nel dettaglio il programma durante la conferenza stampa saranno Paola Carbone, Adele Briganti e Melina Sangiovanni, in rappresentanza del comitato organizzativo.

L'apertura del "Villaggio" sul lungomare Falcomatà è prevista per le 17.00 di mercoledì prossimo, 28 agosto: la kermesse che unirà dibattiti e narrazione, forum e concerti, sport, giochi ed esposizioni avrà termine la sera di sabato 31 agosto.