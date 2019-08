Domenica arrivano a Reggio Calabria le Frecce Tricolori: presentata iniziativa

Si terrà domenica 25 agosto, sul Lungomare Falcomatà, la manifestazione aerea "Air Show Reggio Calabria 2019" organizzata dalla Scuola di volo dell'Aero Club reggino su incarico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e dell'Aeci (Aero Club d'Italia), che riporterà in riva allo stretto l'entusiasmante spettacolo della Pan, la Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori".

L'iniziativa è patrocinata da Città metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Regione Calabria e Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.

In conferenza stampa a Palazzo Alvaro, hanno illustrato il programma di volo e i contenuti dell'evento di domenica 25 agosto – che sarà preceduto, sabato 24, da un'intensa giornata di prove – il comandante della Pan, maggiore Gaetano Farina; il direttore della manifestazione, colonnello Francesco Moraci; il presidente Scuola volo Aec Reggio Calabria, Michele Buonsanti; il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà; il consigliere metropolitano delegato a Spettacolo e Sport, Demetrio Marino; l'assessore comunale alla Sicurezza urbana, Antonino Zimbalatti.

«La manifestazione sarà sicuramente un successo e un momento di grande spettacolo di cui potranno godere tutti i cittadini – ha affermato tra l'altro Falcomatà –, ma anche uno strumento per promuovere il nostro splendido territorio e, nell'alimentare lo spirito di Patria, per ribadire in modo perentorio che l'Italia è una e indivisibile».