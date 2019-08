Contratto Istituzionale di Sviluppo, riunione in Prefettura a Reggio con Invitalia

"Speriamo che dalla giornata di oggi possano partire delle importanti e concrete proposte da parte degli enti locali". E' l'auspicio formulato dal prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani al termine della riunione operativa promossa con Invitalia e la Citta' Metropolitana per l'attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) per interventi speciali di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale. All'incontro, svoltosi in Prefettura, hanno partecipato sindaci e commissari straordinari dei 97 comuni della provincia, il sindaco della Citta' Metropolitana, il rettore dell'Universita' Mediterranea, il presidente della Camera di Commercio, il presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, l'Autorita' Portuale di Gioia Tauro, le Associazioni datoriali e sindacali, e il presidente di Invitalia Domenico Arcuri. "Bisogna spendere bene le risorse che ci sono - ha sostenuto il prefetto Mariani - e portare avanti questi progetti a livello esecutivo. Questa di oggi e' stata una riunione preliminare per illustrare le modalita' attuative di questa iniziativa, che saranno coordinate da me e dalla Citta' Metropolitana. Mi auguro che tutto proceda in tempi ragionevolmente celeri, nell'interesse del territorio e che le proposte siano numerose".

"Il Contratto istituzionale di sviluppo - ha detto il presidente di Invitalia, Domenico Arcuri - e' uno strumento per accelerare la capacita' progettuale, per provocare la realizzazione di interventi cantierabili concentrati nel tempo e' nello spazio. E' una esperienza che abbiamo gia', con soddisfazione, realizzato in Capitanata e Molise, lo stiamo facendo anche in Basilicata e nel Sud della Sardegna, oggi cominciamo nel Sud della Calabria, per condividere un percorso, provocarne la capacita' progettuale. E' stato un incontro molto positivo. Speriamo di continuare cosi'". Per il sindaco della Citta' Metropolitana, Giuseppe Falcomata', si tratta di "un'opportunita' in piu', risorse in piu', vincolate allo sviluppo economico, culturale, turistico, sportivo e sociale dei nostri territori. Noi sindaci siamo spesso alle prese con i problemi quotidiani. Oggi si e' discusso di altro, si e' discusso di visione futura della Citta' Metropolitana. I contratti istituzionali di sviluppo hanno proprio questo obiettivo: e' nata oggi una cabina di regia che mette dentro la Citta' Metropolitana, la Prefettura e Invitalia, che fara' da stazione appaltante, per l'attuazione di progetti che arrivino alla fase esecutiva e alla cantierizzazione". "Inizia oggi - ha aggiunto Falcomata' - un percorso che dovra' concludersi entro quest'anno e portera' benefici da tutti i punti di vista al nostro territorio. Gia' diversi nostri Comuni sono avanti, nonostante, molti, scontino la difficolta' di avere poco personale negli Uffici tecnici, e nel corso degli anni non essere riusciti a progettare e pianificare lo sviluppo del territorio e avere le risorse necessarie per attuarlo. Questi contratti di sviluppo sono gia' stati firmati dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, qualche giorno fa a Foggia. Sono risorse nuove, non aggredibili da altro tipo di situazioni. Sono risorse che pero' vanno spese entro breve tempo".