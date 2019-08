Roccella Jonica: Filocamo amministratore unico del Porto delle Grazie

"Lo scorso 19 luglio il Dott. Giorgio Sotira ha presentato alla stampa e ai cittadini i principali indicatori relativi all'operatività della Porto delle Grazie S.r.l., congedandosi così dall'incarico di Amministratore Unico della società. Incarico che ha ricoperto dal febbraio del 2016 e che ha lasciato a seguito della sua nomina a Vice Presidente esecutivo di Civita Holding.

Il 22 luglio abbiamo, quindi, pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta delle candidature per la nomina ad Amministratore Unico della Porto delle Grazie, dandogli la massima visibilità. Allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile dell'Area Affari Generali mi ha trasmesso l'elenco delle presentazioni pervenute e i curricula dei candidati. Come è noto, la procedura prevede che il Sindaco designi, su base fiduciaria e tenuto conto degli indirizzi generali espressi con Delibera del Consiglio Comunale n. 12/2010, il soggetto da proporre all'Assemblea dei Soci per la nomina ad Amministratore Unico. Pur essendo una prerogativa propria del Sindaco, ho ritenuto di dover condividere con tutti i Consiglieri di maggioranza la definizione dei criteri che avrebbero dovuto guidare la scelta del nuovo Amministratore Unico della Porto delle Grazie. E ciò per due precisi motivi che fanno di questa, una scelta di assoluta importanza. Il primo è che il Porto, per la sua storia e per le lunghe lotte che hanno portato all'affidamento della gestione della infrastruttura ad una società controllata dal Comune, è considerato da tutti i roccellesi come patrimonio della comunità ed è l'infrastruttura pubblica che più di ogni altra rappresenta Roccella. Scegliere il nuovo Amministratore della società significa, quindi, designare il soggetto al quale affidare il futuro del gioiello più prezioso della nostra cittadina. Il secondo è che Sotira ci ha lasciato un Porto in pieno sviluppo, ma che ancora non ha espresso in pieno il suo potenziale. Non si tratta, quindi, di scegliere qualcuno in grado di governare stabilmente l'ordinario, ma qualcuno in grado di continuare sulla strada tracciata da Sotira, sviluppando ancora di più e meglio il potenziale di ricaduta economica che le attività del Porto possono e devono avere sulla nostra comunità. Da qui, quindi, le caratteristiche che avremmo voluto trovare nel candidato da proporre all'Assemblea: possedere una solida formazione e una adeguata esperienza professionale, utili a garantire una efficace gestione manageriale della società; avere adeguate competenze per potenziare la dimensione internazionale del Porto e la sua capacità di aprirsi al mondo; infine, e se possibile, rappresentare la sfida che politicamente abbiamo lanciato con la nostra candidatura lo scorso maggio: essere capaci, come generazione, di raccogliere il testimone, i sacrifici e gli sforzi di chi ci ha preceduto, per dare a Roccella e al territorio delle Locride ulteriori orizzonti di sviluppo e di progresso. Le candidature pervenute sono state 6, di cui una carente degli allegati richiesti. Dalla lettura delle stesse, tutte degne di considerazione ed alcune assolutamente autorevoli – e permettetemi qui di ringraziare tutti coloro i quali hanno deciso di avanzare la loro candidatura - ci si è quindi determinati di chiedere al Dott. Fabio Filocamo di confermare la sua volontà di assumere la guida della Porto delle Grazie. Il Dott. Filocamo si è laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti e lode presso l'Università di Roma "La Sapienza". Dottore di ricerca in Diritto Internazionale dell'Economia presso l'Università del Molise, ha conseguito un Master in Diritto e Finanza presso l'Università di Harvard. Avvocato Cassazionista in Italia, nonché Avvocato e Notaio abilitato negli USA. Fondatore e Amministratore della Dynamis, società che opera nello sviluppo e trasferimento di nuove tecnologie. Presidente dell'Harvard Club of Italy. Membro del CdA di importanti società. Autore di numerose pubblicazioni, editorialista del Corriere della Sera e membro dei Comitati Scientifici per Innovazione e Imprese in RCS Media Group. In precedenza, dopo anni di consulenza tra l'Italia e New York, ha ricoperto importanti incarichi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato Direttore per la Ricerca Industriale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Già Professore Incaricato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università di Cassino. Il Dott. Filocamo parla e scrive correntemente in inglese, francese e spagnolo. Parla inoltre tedesco e portoghese. Ha, quindi, una solidissima preparazione professionale di carattere internazionale che offre evidenti garanzie sulle sue capacità manageriali utili allo sviluppo della Porto delle Grazie. Per tali ragioni, nella seduta della Assemblea dei Soci calendarizzata per il prossimo martedì 20 agosto 2019, proporremo di nominare il Dott. Fabio Filocamo Amministratore Unico della Porto delle Grazie, nella certezza che egli saprà continuare e sviluppare ancora di più il percorso di crescita della società che il Dott. Sotira, cui va ancora il nostro ringraziamento per quanto fatto, ha intrapreso 3 anni fa. Nello stesso giorno, alle ore 19.00, al Porto delle Grazie presenteremo alla stampa e a tutti gli interessati il nuovo Amministratore Unico. Al Dott. Filocamo, che ringraziamo per la disponibilità manifestata confermandogli la piena collaborazione e fiducia del Comune di Roccella, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro". È quanto si legge in una nota del Comune di Roccella Jonica.