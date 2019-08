A Marina di Gioiosa Ionica spunta lo striscione per Rocco Commisso: “Figlio illustre di questa terra”

Nella scorsa giornata di Ferragosto 2019, Rocco Còmmisso, neo-patron della Fiorentina Calcio è stato omaggiato dai suoi concittadini con uno striscione lungo 8 metri e alto 1,5, steso e stirato sulla via principale della sua città natale: "Marina di Gioiosa Jonica è orgogliosa di Rocco Còmmisso, figlio illustre di questa terra" la scritta apparsa sullo striscione. L'idea di tale celebrazione – è scritto in un comunicato stampa - è venuta ai fratelli Domenico e Gaetano Còmmisso, parente del miliardario italo-americano, partito all'età di appena 13 anni per gli USA dove era già emigrato il padre e dove ha fatto enorme fortuna.

Autore della foto impressa sullo striscione è l' artista Angelo Laganà, amico fraterno e collega di Ezio Greggio fin dai tempi di Telebiella (1972), appassionato di calcio, fotoreporter sportivo, giornalista e già ideatore-direttore delle riviste di calcio-club "Roma Mia", "Italia Mia" e "RegginAlè" nonché noto cantautore, abitante nella vicina Roccella Jonica.

"Ho impiegato un'intera notte per far combaciare perfettamente ben 11 fotogrammi allo scopo di avere una lunga veduta di tutta la spiaggia e del mare da punta a punta di questa costa definita la conca d'oro" ha affermato Angelo Laganà.