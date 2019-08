San Ferdinando (RC), rissa in uno stabilimento balneare nella notte di Ferragosto: 4 arresti e 3 denunce

La notte fra il 14 e il 15 agosto, a San Ferdinando, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro in occasione dei festeggiamenti di ferragosto, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando e della Sezione Radiomobile della compagnia di Gioia Tauro, supportati da personale del 14° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato:

- Touray Bubacar, gambiano di anni 25;

- Jaiteh Alagie, senegalese di anni 21;

- Jaiteh Dembo, maliano di anni 29;

- Marong Suwaro, gambiano di anni 28;

tutti domiciliati presso la Tendopoli Ministeriale di San Ferdinando.

In particolare, all'1.30 circa, i carabinieri sono intervenuti presso una struttura balneare di San Ferdinando, su richiesta di alcuni cittadini che hanno segnalato un gruppo di quattro extracomunitari, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che dopo aver danneggiato la recinzione perimetrale e la pavimentazione del lido, aveva iniziato a lanciare pietre e bottiglie di vetro all'indirizzo di alcuni avventori sino a generare una vera e propria rissa.

A seguito del tempestivo intervento delle pattuglie dell'Arma, le persone coinvolte nella rissa hanno tentato di dileguarsi, tanto che due extracomunitari sono stati bloccati sul posto mentre altri due sono stati fermati poco distante, da parte di autopattuglie che sopraggiungevano sul posto.

Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento e accertare il coinvolgimento nella rissa di 3 cittadini italiani, identificati e rintracciati nelle ore successive presso il pronto soccorso degli Ospedali Civili di Polistena e di Gioia Tauro, cui si erano rivolti per le cure del caso con prognosi da tre a trenta giorni a causa delle ferite da taglio riportate.

Nel corso della rissa sono stati lievemente feriti – poi, soccorsi e visitati dai sanitari – anche uno dei cittadini extracomunitari tratti in arresto (dimesso senza prognosi) e un appartenente all'Associazione Nazionale Carabinieri di Gioia Tauro (dimesso con 6 giorni di prognosi), quest'ultimo intervenuto per sedare la lite tra i due gruppi contrapposti.

All'esito delle preliminari attività investigative, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Palmi i tre cittadini italiani, il 28enne C.E. e il 41enne O.M., rosarnesi, insieme a G.S., 49enne di San Ferdinando, accusati a vario titolo ed in concorso tra loro dei reati di danneggiamento aggravato, rissa e lesioni personali gravi.

Sulla vicenda è intervenuto, attraverso una nota, il Comune di San Ferdinando: ""La notte di Ferragosto è stata disturbata da deprecabili incidenti che hanno guastato il clima di gioioso incontro che l'amministrazione comunale aveva organizzato con cura, attenta a migliorare la qualità delle vacanze e del tempo libero.Questi incidenti hanno introdotto il panico mentre giovani e famiglie erano intenti a godere il clima di festa intorno ai falò. Un gruppo di extracomunitari, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a molestare i presenti suscitando una loro reazione e proseguendo con atti di vandalismo e aggressione verso i passanti.

Grazie al tempestivo ed efficace intervento delle Forze dell'Ordine, insieme con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle Guardie Ecozoofile, è stato evitato un epilogo che poteva diventare tragico.

Sempre grazie all'intervento dei tutori dell'ordine è stato tratto in salvo un giovane che, in coma etilico, stava per annegare. L'amministrazione comunale è consapevole della gravità di questi incidenti, che per fortuna sono stati contenuti, ed esprime preoccupazione per le reazioni umorali che essi possono provocare. L'episodio, che ha visto protagonisti giovani migranti, suscita comprensibili paure ed apprensione e testimonia, ancora una volta, la complessità del fenomeno migratorio e la necessità di governarlo con equilibrio e fermezza evitando, però, contrapposizioni violente che introdurrebbero soltanto ulteriori lacerazioni nelle nostre comunità. Il sindaco incontrerà al più presto il Prefetto per operare una riflessione congiunta su quanto è avvenuto e proseguire l'impegno per la riduzione, già in atto, della presenza migratoria (da 2.700 a 370 unità nell'ultimo anno), per il superamento della Tendopoli e per incrementare il livello di sicurezza e di protezione sociale. L'amministrazione comunale invita tutti a superare con fiducia questo momento di comprensibile angoscia operando ponderate riflessioni che consentano alla comunità di trasformare queste circostanze in occasioni di nuova consapevolezza e di crescita civile"."