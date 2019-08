Il Ministro per le disabilita' e la famiglia Alessandra Locatelli, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha firmato il decreto, con il quale vengono ripartiti 29 milioni di euro a favore di 15 Comuni riservatari, per l'anno 2019. Si tratta di Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia, citta' - che spiega una nota del ministero -rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Grazie a questo decreto, ora alla firma del Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni potranno realizzare specifici interventi a tutela di minori in famiglie con disagio economico e iniziative a sostegno della genitorialita'. "Si tratta di risorse preziose per questi comuni tra i piu' grandi, eterogenei e complessi. Mi auguro - ha detto Locatelli - che le proposte e le progettazioni sul territorio possano essere un valido strumento a sostegno delle famiglie con particolari difficolta'. Per il futuro spero si possa fare sempre di piu'".

Dettagli Creato Mercoledì, 14 Agosto 2019 19:16