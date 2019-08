Nuovo successo per la Festa Nazionale dello Stocco

Un nuovo, straordinario successo per Festa Nazionale dello Stocco, giunta alla sua XIX edizione. Ieri sera, nel suggestivo contesto di viale Campanella a Cittanova, l'evento ha ribadito la forza del suo binomio vincente: una sintesi perfetta di gusto e divertimento, fatta di eccellenze enogastronomiche e grande musica italiana. La kermesse organizzata e promossa dalla "Pro Loco" di Cittanova, con la sponsorizzazione dell'azienda "Stocco&Stocco" di Francesco D'Agostino, la collaborazione del Comune di Cittanova, e il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, del Parco Nazionale dell'Aspromonte e del Flag dello Stretto, si è dimostrata ancora una volta punto di riferimento per l'agenda socioculturale dell'estate.

La partecipazione alla celebre Sagra dello Stocco ha confermato il gradimento da parte del pubblico calabrese e non solo, facendo registrare ai tavoli migliaia di persone, tra cui molte famiglie. Un boom di presenze che ha premiato la straordinaria qualità dei piatti proposti da veri e propri artigiani del gusto. Il prodotto dell'azienda "Stocco&Stocco" rappresenta il top per la preparazione di succulente pietanze a base di stocco e baccalà, questa volta presentate al palato dei presenti secondo le più autentiche ricette cittanovesi.

Importante il riscontro di pubblico anche per l'atteso concerto dei The Kolors. Migliaia di fan e appassionati hanno gremito viale Campanella, rinnovando le suggestioni di un teatro a cielo aperto capace di appassionare, coinvolgere e stupire per qualità e partecipazione.

Ulteriore nota positiva, il perfetto funzionamento della macchina organizzativa. La XVII Festa Nazionale dello Stocco è stata organizzata dall'associazione turistica "Pro Loco" di Cittanova presieduta da Pino Gentile, con la sponsorizzazione dell'azienda leader del settore "Stocco&Stocco" di Francesco D'Agostino e la collaborazione del Comune di Cittanova guidato dal Sindaco Francesco Cosentino. Grazie alla sinergia creata, ancora una volta Cittanova è tornata al centro dei riflettori di un'intera regione, trasformandosi in un grande teatro del gusto sotto le stelle. Contributo importante alla riuscita dell'evento è stato fornito dalla Questura di Reggio Calabria, dalle forze dell'ordine presenti e dagli operatori di Polizia; dai Carabinieri, alla Prociv e Sicurpiana. che hanno messo in campo un servizio di ordine e di sicurezza impeccabile, in piena linea con i nuovi dettami sulle gestione dei grandi eventi. Il loro lavoro è stato straordinario.

"Siamo orgogliosi della riuscita dell'evento – ha affermato il Presidente della "Pro Loco" Pino Gentile – e ancora una volta Cittanova ha dimostrato di poter rappresentare un punto di riferimento per l'organizzazione e la gestione di grandi eventi legati alla cultura, alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni. A quanti hanno contribuito alla riuscita di questo appuntamento, va un grazie sentito da parte di tutta la macchina organizzativa. Un grazie anche a chi ci ha sostenuto e alle diverse Istituzioni che ancora una volta hanno creduto nell'importanza della Festa".

La XIX Festa Nazionale dello Stocco è stata organizzata e promossa dall'Associazione Turistica "Pro Loco" di Cittanova e dallo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino, con il patrocinio del Comune di Cittanova, del Consiglio Regionale della Calabria, del Parco Nazionale dell'Aspromonte e del Flag dello Stretto. Il progetto è presentato a valere sull'Avviso della Regione Calabria – Interventi di valorizzazione del sistema dei beni culturali qualificazione e rafforzamento dell'offerta culturale in Calabria – Annualità 2019.