Reggio, Palazzo San Giorgio diventa “plastic free”: ok della giunta

"Oggi in giunta abbiamo approvato: l'ok ai lavori di riqualificazione della statua di San Francesco a Catona; il divieto dell'uso della plastica negli uffici comunali, per renderli 'Plastic Free'; l'assunzione di 12 vigili stagionali; l'istituzione delle aree per gli spettacoli delle feste settembrine". Lo scrive su Facebook il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

Dettagli Creato Lunedì, 12 Agosto 2019 19:58