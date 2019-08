Reggio, Cantarella: “32 strade e piazze intitolate a donne”

"Fin dall'insediamento di questa Commissione Toponomastica, avvenuto il 14 Giugno del 2016, si è avvertita la necessità di colmare questa oggettiva lacuna di strade o piazze od altri luoghi, intitolati a donne. La Commissione ha avviato pertanto importanti e proficue interlocuzioni con associazioni che si occupano anche di questa questione, ricevendo utili suggerimenti e sviluppando interessanti confronti, formulando poi delle proposte che hanno consentito alla Giunta Municipale di pervenire alla deliberazione di ben 32 strade e piazze intitolate a donne, (compresa la Rotonda 8 Marzo), su di un totale che, al momento, è di 338 nuove intitolazioni, con una percentuale, quindi, che è pari circa al 10 %. La Commissione Toponomastica ha le porte sempre aperte: qualunque associazione può prendere contatto con noi, sia per formulare proposte, sia per ricevere direttamente informazioni corrette e puntuali, per non incorrere nella diffusione di dati errati. Saremo grati a Il Collettivo La Strada se vorrà affiancarci in questa interessante e stimolante attività, al servizio esclusivo della nostra bella e amata città". Lo dichiara il presidente della commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, Giuseppe Cantarella, in relazione al comunicato de Il Collettivo La Strada, pubblicato su alcune testate di stampa locale.

Dettagli Creato Lunedì, 12 Agosto 2019 16:22