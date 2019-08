Reggio, Pizzimenti (Cittadini per il Cambiamento): “MArRC chiuso di lunedì, scelta illogica”

"Il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, luogo dove sono custodite anche i famosi Bronzi di Riace, lunedì 12 Agosto 2019 è chiuso, molti turisti sono amareggiati della scelta illogica di tenere il Museo in piena estate, è per giunta nella settimana di ferragosto con le porte chiuse.

Chiediamo agli organi competenti il motivo di questa strategia, a nostro avviso poco opportuna". Lo afferma Nuccio Pizzimenti, presidente dell'associazione "Cittadini per il Cambiamento".

Dettagli Creato Lunedì, 12 Agosto 2019 15:58