Corso gratuito di tennis a Gioiosa Ionica

All'interno delle attività finanziate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il progetto "All colours are beautiful" l'Associazione sportiva dilettantistica Sensation profumerie C5 in partenariato con la Rete dei Comuni Solidali sono felici di presentare la prima attività sportiva organizzata: il corso di tennis.

Il corso si svolgerà presso la struttura "Ai campetti" di Gioiosa Ionica e verrà tenuto da un istruttore qualificato. Le lezioni cominceranno il 20 agosto 2019, dureranno due mesi e saranno totalmente gratuite per i partecipanti. Le finalità, oltre ad imparare a giocare a tennis, saranno quelle di favorire l'inclusione sociale attraverso lo sport. Potranno infatti iscriversi sia cittadini italiani residenti in provincia di Reggio Calabria sia migranti. E' risaputo che lo sport è un potentissimo strumento di inclusione sociale. All'interno di una squadra o di un gruppo non ha alcuna importanza la tua nazionalità o il colore della pelle, i partecipanti sono tutti uguali.

E' possibile iscriversi al corso di tennis entro il 18 agosto inviando una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. con i propri dati anagrafici.