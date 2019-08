Danni ad acquedotto comunale: "Per Cittanova 4.0 Cannatà Sindaco" chiede consiglio comunale urgente

"Abbiamo appreso dalla stampa che un vile attentato è stato portato all'acquedotto comunale, in data imprecisata.

Condanniamo con tutte le nostre forze lo o gli attentatore/i augurandoci che quanto prima le forze dell'ordine facciano piena luce e la giustizia possa seguire il suo corso con tutte la sua esemplare severità.

La gravità dei fatti ci induce a chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione di un Consiglio straordinario urgentissimo affinché tutta la cittadinanza possa essere edotta dei fatti e messa a conoscenza delle misure che l'amministrazione ha preso.

Contestualmente invitiamo gli amministratori, qualora non lo abbiamo fatto, ad eseguire esami urgenti per la salubrità dell'acqua fugandone ogni possibile dubbio e ricordiamo loro che, in casi così efferati, le forze politiche, rappresentanti tutta la comunità, devono essere allertate in maniera celere e diretta". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare "Per Cittanova 4.0 Cannatà Sindaco".