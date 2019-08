“Estata reggina”, il 17 agosto l’evento “World Top Model Baby”

L'Associazione "Bellatrix" del presidente Maria Nucera presenta l'evento World Top Model Baby, giunto alla terza edizione ed inserito nel cartellone dell'Estate Reggina che si terrà giorno 17 agosto 2019 presso il Circolo Windsurf dello Stretto, sito al Lido Comunale (accanto alla Torre Nervi). Nel corso della serata verrà anche presentato il concorso internazionale di World Top Model per la stagione 2019 /2020 in collaborazione con la C.M.S. di Claudio Bellezza della regione Sicilia.

Durante la serata verranno selezionate le diverse categorie (Baby, Miss, Lady e Mister) con una giuria del mondo dello spettacolo; selezioni che porteranno le vincitrici alla competizione Nazionale di Miss Spettacolo.

Ospiti della serata, Musica e Kabaret con Santo Palumbo, Franco Fasano, Maria Misericordia e i Non Ti Regoli, la Cantautrice Maria Marino con i suoi ultimi successi.

