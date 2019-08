Gerace (RC), scoperta piantagione di marijuana

Stamattina, i Carabinieri della Stazione di Gerace, assieme ai colleghi cacciatori di Vibo, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato a reprimere i reati in materia di armi e stupefacenti, hanno rinvenuto, in un terreno demaniale di contrada Badessa una piantagione di canapa indiana composta da circa 300 piante già con infiorescenza e di altezza compresa tra un metro e mezzo e i due metri.

Inoltre, sempre gli stessi militari, a seguito di perquisizione ad una casa situata lì vicino, hanno arrestato Davide Lizzi, 27 anni, impiegato, incensurato, poiché è stato trovato in possesso di un fucile, una pistola e varie cartucce di diverso calibro, illegalmente detenute e abilmente occultate nel sottoscala di casa.

La droga, previo campionamento, è stata distrutta in loco, mentre le armi sono state debitamente sequestrate.

L'uomo, invece è stato posto agli arresti domiciliari e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria locrese.

Dettagli Creato Sabato, 10 Agosto 2019 17:45