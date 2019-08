Bagnara Calabra (RC), successo per la 27esima sagra del pane di grano di Pellegrina

Si è conclusa la 27^ Sagra del Pane di Grano di Pellegrina di Bagnara Calabra, il cui protagonista, il pane, ha suscitato uno strepitoso successo, attirando – è scritto in un comunicato stampa dell'A.P.C.S.A. di Pellegrina - migliaia di visitatori nell'incantevole borgo di Pellegrina, una stupenda finestra sul mare, posta nella zona alta della Costa Viola. Il gusto, i prodotti tipici locali, l'artigianato con la ceramica artistica hanno richiamato tanti visitatori, il loro piacere di esserci, di ritrovarsi, di portare a casa lo storico artistico piatto e di darsi appuntamento per il prossimo anno.

"Una presenza al di sopra delle aspettative" hanno dichiarato il Presidente dell'A.P.C.S.A. di Pellegrina, Giuseppe Spoleti, e tutti coloro che hanno preso la parola nel corso della serata.

Alla Sagra erano presenti amministratori del Comune di Palmi e di Bagnara, come testimonianza - si legge ancora nel comunicato stampa - della straordinaria collaborazione del territorio che porta avanti eventi, come la Varia di Palmi e la Sagra del Pane, che favoriscono le nostre tradizioni.

L'assessore Fragomeni ha affermato che la Regione Calabria e il suo presidente promuovono queste iniziative perché dimostrano di incentivare quelle che sono le attività primarie del posto, in questo caso il Pane di Pellegrina, e ammirano la capacità dell'associazione Pellegrinese di aprirsi al territorio della Città Metropolitana.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle migliaia di persone presenti alla Sagra le quali hanno apprezzato l'accoglienza, il gusto, i prodotti genuini e il piatto di ceramica.

La serata è stata allietata dal gruppo musicale AKUSMA che, con i suoi ritmi calabresi, ha consentito alla persone di trascorrere una piacevole serata.