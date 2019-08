25 milioni per l’aeroporto di Reggio Calabria, Davi: “Bene iniziativa Cannizzaro, scalo strategico per la Locride e l’intera regione”

Il massmediologo Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca (RC), giudica "ottima" l'iniziativa dell'onorevole di Forza Italia Francesco Cannizzaro che nella giornata di ieri, all'aeroporto di Reggio Calabria, ha riunito i vertici dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) con il viceministro Laura Castelli per sottolineare l'importanza strategica dello scalo reggino. «Giudico quest'iniziativa ottima anche per il suo carattere di trasversalità e l'appoggio in pieno. San Luca, la Locride, tutta la Calabria e, direi, tutto il Sud non possono privarsi di un aeroporto tanto importante, considerando la centralità della città di Reggio. Quando ci sono iniziative del genere vanno sostenute senza se e senza ma. Si vada dunque avanti con ulteriori iniziative che possano sensibilizzare chi di dovere al fine di porre al primo posto le esigenze e le priorità del nostro territorio», ha commentato Klaus Davi.

Dettagli Creato Venerdì, 09 Agosto 2019 14:26