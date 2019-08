Salvini tra gli stagionali di Rosarno in un murale a Milano

Un murale che raffigura il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini nei panni di un lavoratore stagionale immigrato, insieme ad altri, a Rosarno. L'immagine e' comparsa sul naviglio Grande di Milano ed e' opera dell'artivista (come si autodefinisce) milanese, Cristina Donati Meyer, gia' autrice in passato di altre opere come quella che rappresentava Trump che bacia una Frida Kahlo visibilmente infastidita. Il murale comparso oggi sull'Alzaia, per la Meyer rappresenta una tappa del "Beach tour" di Salvini che lo porta "a Rosarno in Calabria, alla pari con i lavoratori stagionali africani che raccolgono pomodori per tre euro l'ora". (Agi)

Dettagli Creato Giovedì, 08 Agosto 2019 18:12