Reggio, Potere al Popolo: “Nomina insegnanti di sostegno? Evitare che i ragazzi restino senza il supporto previsto per legge”

"In prossimità dell'apertura dell'anno scolastico, vorremmo che non si riproponga il solito copione che vede ogni anno ritardare l'assegnazione degli insegnanti di sostegno a favore dei ragazzi con disabilità,

visto che la legge 104/92 all'art. 3 commi 1 e 3, prevede che ogni istituzione scolastica determini il numero degli alunni con disabilità certificata e valuti la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso, per la successiva assegnazione del monte ore di sostegno.

Potere al Popolo! Reggio Calabria chiede pertanto alle Istituzioni interessate (Scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado), di procedere velocemente all'individuazione degli operatori

da allocare a supporto di questi ragazzi che hanno diritto e bisogno di una particolare attenzione, educativa e scolastica.

Potere al Popolo! ritiene che sia discriminatorio che i ragazzi interessati al sostegno non abbiano realmente i servizi previsti per legge ad inizio dell'anno scolastico che deve garantire tutti i ragazzi, mettendoli in condizioni di pari opportunità

anche allestendo tutti i sostegni necessari.

Bene ha fatto, nei giorni scorsi, il garante dell'Infanzia dott. Antonio Marziale, a mettere in attenzione il mondo della scuola sul tema dell'inclusione scolastica.

È importante che cresca sempre di più la sensibilità a favore dei soggetti più fragili, evitando di "celebrare" in modo rituale ma vuoto di pratiche, la giornata delle persone con disabilità che cade il 3 dicembre di ogni anno.

Potere al Popolo! Reggio Calabria è consapevole che la cultura proiettata a riconoscere i diritti delle persone con disabilità, stia facendo grossi passi avanti ad incominciare dal presupposto che i ragazzi con disabilità abbiano diritto

ad avere un "sostegno" professionalizzato ed empatico; come decisivi sono, per metterci al passo con i tempi, gli insegnamenti di sostegno promossi dal Miur rivolti ai quattro differenti percorsi: infanzia, primaria, secondaria I grado

e secondaria II grado che, da quest'anno, sono stati attivati anche a Reggio Calabria presso l'Università Mediterranea.

Come Potere al Popolo! Reggio Calabria ci battiamo da sempre per avere una scuola pubblica e di qualità, che garantisca a tutti i ragazzi il diritto alla formazione scolastica. Questo per noi è realizzabile solo se i servizi scolastici

sono gestiti dal pubblico e le risorse economiche investite esclusivamente per migliorare la qualità delle prestazioni". Lo afferma Potere al Popolo di Reggio Calabria.