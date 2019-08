Cambio al vertice del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria

Dallo scorso mese di luglio, con il regolamentare passaggio di consegne ufficiali, il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria ha un nuovo Presidente.

Al Presidente uscente, Dr. Giuseppe Mileto, è infatti subentrato il suo Vice Presidente, Dott. Luca Umberto Callea, che ne ha assunto, con effetto immediato, le funzioni.

Il Comitato Locale di Reggio Calabria, erede diretto di quel Comitato Provinciale fondato nell'immediatezza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, è una realtà ben consolidata in città, dove gode di indiscussa stima e prestigio.

Da sempre vicino alla popolazione reggina, in pace e in guerra, nei periodi sereni come nelle calamità naturali o nelle emergenze sociali quali gli sbarchi dei migranti, ha nel tempo adattato il proprio personale ed i propri mezzi alle sfide che una società sempre più complessa ed articolata richiede.

E' intenzione del neopresidente f.f. Callea proseguire nel solco di questo rinnovamento e del lavoro capillare svolto fino ad ora ed in tale opera sarà affiancato e supportato dalla componente volontaristica civile e dai due Corpi Ausiliari delle Forze Armate dello Stato, il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie, più note come Crocerossine. Un lavoro di squadra che certamente consentirà di ben operare nel nome dell'umanità, della solidarietà e dell'assistenza al servizio dei componenti più vulnerabili del nostro territorio.