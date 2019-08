Traversata dello Stretto, Siclari (FI): “Siamo sulla strada giusta”

"Un grande ringraziamento e grande un applauso alle migliaia di persone, venute dai diversi paesi per popolare l'intero lungomare villese e accogliere i nuotatori, di questa magnifica Traversata dello Stretto, all'arrivo al nuovo porto di Villa San Giovanni".

Il senatore Marco Siclari che da sempre, vivendo sul territorio, segue l'evento sportivo di punta della sua città e credendo fortemente nel potenziale della gara di fondo ha ottenuto il Patrocinio del Parlamento Europeo grazie all'impegno del presidente Antonio Tajani.

"Il grande successo di questa 55esima edizione, così come sostenuto dagli organizzatori, è stato il grande gioco di squadra tra tutti gli attori protagonisti di questo magnifico evento che ha evidenziato l'importante cambio di passo rispetto al passato.

Sono fiero e orgoglioso di aver contribuito a valorizzare questa magnifica manifestazione ottenendo l'altro patrocinio del Parlamento Europeo che da lustro e visibilità internazionale alla nostra città e che permetterà di lavorare ancora meglio per il futuro programmando la "settimana della Traversata" per avere sempre più turisti e curiosi a riempire la nostra città e arricchire le nostre economia reggina. Ringrazio per la piena sinergia manifestata, gli organizzatori, i nuotatori, il Questore Maurizio Vallone che ha partecipato di persona, le forze dell'ordine, i barcaioli, i volontari e l'Amministrazione di Villa San Giovanni che ha inaugurato il porto dopo soltanto 4 mesi dalla fine dei lavori ed ha permesso ai nuotatori di utilizzarlo per l'arrivo dando ai cittadini la possibilità, per la prima volta, di assistere comodamente all'evento dalla magnifica balconata sul mare. Siamo sulla strada giusta per dare risposte al territorio. Un abbraccio a tutti coloro che credono che si possa lavorare per il bene del nostro territorio reggino e calabrese", ha concluso il senatore azzurro.