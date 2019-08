Porto di Gioia Tauro (RC), il Sul: “Su assenteismo Autority ha avuto dati errati”

"E' alquanto singolare che il presidente dell'Autority di Gioia Tauro Agostinelli dia i numeri dell'assenteismo dei portuali e se non fossimo, per diretta conoscenza, sicuri della serieta' e competenza di Agostinelli, che tanto ha fatto per i portuali gioiesi in questa fase critica per il porto, 'il sasso nello stagno' ci avrebbe lasciato indifferenti". Lo afferma Antonio Pronesti', coordinatore nazionale del Sul Porti e Navigazione Fast Confsal. "E' palese infatti - prosegue - che il Presidente abbia ricevuto dei dati volutamente sbagliati che lo hanno indotto a lanciare l'allarme, ma Agostinelli, che auspica anche l'intervento dei sindacati oltre al dibattito pubblico, non sara' stato informato del fatto che il Sul ha piu' volte sollecitato un incontro anche con la nuova proprieta' di MCT per affrontare il problema della riorganizzazione del lavoro e delle attivita' portuali che gia' avevano portato la vecchia gestione a standard di produttivita' intorno a 18 movimentazioni. Gia' il fatto che si lavori a ritmo di 22 movimentazioni rappresenta un notevole aumento di produttivita' nelle condizioni attuali. Inoltre non si puo' accettare che, per lanciare un sasso nello stagno, le ferie o i diritti civili, prerogativa e diritti di legge, possano essere ritenute numeri rientranti all'interno dell'assenteismo". "Il Sul Pn - afferma Pronesti' - e' pronto a confrontarsi in modo pubblico, come auspicato da Agostinelli, ed anche in forma privata con MCT e l'Autorita' Portuale nel merito della problematica e per affrontare i problemi propedeutici al rilancio delle attivita' alla radice. E' il sindacato, in questo caso, che auspica un intervento autorevole del presidente Agostinelli per sensibilizzare l'azienda ad un confronto costruttivo sull'organizzazione del lavoro, intervento indispensabile se si vuole realmente valorizzare l'infrastruttura e la professionalita' dei lavoratori che hanno tutta la voglia di ritornare ai vecchi splendori quando si contava una media di produttivita' alta. Anche Agostinelli ha evidenziato l'impossibilita' di effettuare 5 turni notturni consecutivi, un problema atavico su cui sembra non si intenda intervenire".

"A tale proposito - prosegue il sindacalista - il Sul Pn ha avanzato delle proposte che ad oggi sono rimaste inascoltate. La politica unilaterale dell'azienda e' evidente che tende a nascondere le proprie carenze organizzative, ma e' inaccettabile quando queste carenze produttive vengono scaricate sulle spalle dei lavoratori. Siamo pronti al confronto, ma se continua tale atteggiamento aziendale non avremo indugio ad aprire una vertenza a tutela della dignita' e professionalita' dei lavoratori portuali gioiesi". Pensavamo - conclude Pronesti' - che la nuova proprieta' avesse intenzione di cambiare le cose (come peraltro ha dichiarato in sede ministeriale Aponte), e ci sta il lancio di allarme del presidente Agostinelli che ha vissuto in prima persona tutte le fasi che hanno portato alla nuova proprieta'. Sembra infatti che si sia passati da male in peggio, ma non sta a noi entrare nelle dinamiche aziendali".