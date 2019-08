Marina di San Lorenzo (RC), partono i lavori di completamento del Lungomare

Era visibilmente emozionato questa mattina il sindaco di San Lorenzo, Bernardo Russo, quando sotto il sole cocente gli operai della ditta aggiudicataria dei lavori di completamento del lungomare della frazione Marina hanno cominciato ad affiggere cartelli e posto le prime transenne. E così, uno dei luoghi più gettonati dai bagnanti per la provincia reggina, potrà essere una volta per tutte completamente fruibile. Seicento metri o giù di lì da realizzare in duecentocinquanta giorni lavorativi a partire dal prossimo mese di settembre, per strada, pista ciclabile e passeggiata a mare, visto che per i primi cinquecento si era già provveduto negli anni scorsi.

E così, l'impresa aggiudicataria, la "Fallara" di Montebello Jonico, ha potuto cominciare a mettere su il cantiere, in modo da poter essere operativa appena si concluderà la stagione balneare in pieno corso. Logico attendersi per la prossima estate il lungomare di Marina di San Lorenzo (appena intitolato al giudice Antonino Scopelliti, a seguito di apposita delibera del consiglio comunale) completamente finito in tutta la sua estensione.