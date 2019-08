Lo Europe Direct di Reggio Calabria cerca videomaker, street artists e copywriter per l’avvio dell’iniziativa “APEREUROPE 2019: raccontami l’Europa”

Anche quest'anno lo Europe Direct di Reggio Calabria incardinato presso l'assessorato alle Politiche Europee guidato dall'assessore Giuseppe Marino, lancia un avviso pubblico con l'obiettivo di individuare soggetti interessati ad organizzare le attività laboratoriali "AperEurope: raccontami l'Europa".

Raccontare ai giovani cittadini europei le opportunità che l'unione europea offre attraverso l'utilizzo di uno tra questi linguaggi creativi videospot, streetart, scrittura creativa e social media, è questa la finalità dell'iniziativa Aper Europe: raccontami l'Europa.

Per poterlo fare invitiamo associazioni, enti di formazione, organizzazioni no profit, street artists, copywriter, videomaker, singoli esperti del settore e qualunque altro organismo privato, con comprovata esperienza nelle tematiche oggetto del bando a partecipare alla call.

Le attività laboratoriali, da avviare nel mese di Ottobre 2019, per la durata minima di trenta ore, rivolte a tutti i cittadini europei prevedono la realizzazione di uno o più prodotti creativi che riguarderanno almeno una delle seguenti tematiche:

-Sostenibilità ambientale ( natura protetta, lotta contro i cambiamenti climatici, società

verde, cibo sano, tecnologia)

- Mobilità europea (lavorare e vivere all'estero, viaggiare , imparare)

- Diritti ( diritti dei cittadini, diritti fondamentali, diritti dei consumatori )

- L' Europa in città (progetti finanziati dall'Europa che hanno portato beneficio alla

cittadinanza).

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre il 19 settembre 2019.

Tutte le info per poter partecipare sono consultabili sul sito del comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it) e del Centro Europe Direct di Reggio Calabria http://europedirect.reggiocal.it/) oppure contattando il Centro tramite lo sportello ubicato presso Palazzo CeDir, o utilizzando i canali social @europedirectrc