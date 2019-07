“Libro Nero”, Graziano: “Da inchiesta emerge quadro preoccupante, rinnoviamo il Pd calabrese”

"Il quadro che emerge dall'inchiesta di Reggio Calabria e' preoccupante per cui esprimo piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura con l'auspicio che si faccia chiarezza in tempi brevi". Lo dichiara il commissario del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano. "L'inchiesta fara' il suo corso - prosegue - ma il codice etico del Partito democratico prevede l'immediata sospensione degli iscritti coinvolti. Applichiamo ad horas questa misura a tutela dell'intera comunita' democratica calabrese che crede nella legalita' e ne fa un valore fondante. Restiamo garantisti ma e' chiaro che ora il Partito democratico calabrese non puo' piu' rimandare l'avvio di un percorso di radicale rinnovamento".

