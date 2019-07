Reggio: il 2 agosto a Gallico Marina l'intitolazione della nuova via Demetrio Sergi

Venerdi 2 agosto alle ore 19:00 si terrà la cerimonia di intitolazione della nuova via Demetrio Sergi (ex via della Chiesa Maria di Porto Salvo) nel quartiere di Gallico Marina.

La cerimonia, alla quale saranno presenti i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e della Commissione Toponomastica, si inserisce nel quadro dei festeggiamenti civili per la celebrazione della Madonna di Porto Salvo.

Demetrio Sergi (1920-1996) è stato Parroco del quartiere per ben 48 anni, costituendo una significativa esperienza pastorale, improntata all'ascolto ed alla vicinanza ai più deboli, che è rimasta scolpita nella memoria collettiva della comunità di Gallico e dell'intera Città.