Eletto il nuovo direttivo dell'Aiga Sezione di Palmi per il biennio 2019/2021

L'assemblea dei soci dell'AIGA Sezione di Palmi, all'esito dell'assemblea del 29 luglio scorso, ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione.

L'avv. Vincenzo Barca è stato riconfermato all'unanimità quale Presidente di Sezione, all'indomani della elezione anche quale componente del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi per il quadriennio 2019/2022. Eletti anche gli avvocati Santina Ruggiero in qualità di vice Presidente, Mariano Parisi, Segretario, Luciano Battista in qualità di Tesoriere, Concettina Mercuri, Sabrina Frisina, Giovanna Zampogna, Rosalba Tornese, Giacomo Barbalace, Vincenzo Tracuzzi in qualità di Consiglieri.

Riconferma del ruolo di Consigliere Nazionale per l'Avv. Giovanna Suriano, attuale Tesoriere Nazionale dell'Aiga.

Le linee programmatiche già approvate in Assemblea, grazie al dibattito dei soci, fanno leva sul lavoro di squadra e l'impegno costante che in questi anni ha fatto distinguere la sezione, grazie alla realizzazione di numerosi appuntamenti volti all'aggiornamento professionale qualificato ed al sociale, e ai numerosi traguardi raggiunti in ambito nazionale dall'avv. Giovanna Suriano.