Strutture psichiatriche Reggio, il Coo.la.p. incontra l’Asp: "Sbloccare pagamento fatture"

"Il Coo.la.p. (Coordinamento lavoratori psichiatria), come dichiarato, si è presentato, insieme ai lavoratori del settore, presso la sede Asp di via Diana a Reggio Calabria. Il tutto presagiva una giornata di protesta intensa e con risvolti non del tutto positivi. Va ricordato, però, che il problema delle fatture si era arenato al dipartimento di Salute mentale e che, come c'è stato ribadito, è risolvibile solo dallo stesso. Dopo un'attesa incessante e varie pressioni abbiamo avuto l'agognato incontro con il direttore del dipartimento di Salute mentale dott. Zoccali che si è preso l'impegno di concludere l'iter di congruenza delle fatture regresse e che sono di propria competenza. Il passaggio successivo si dovrebbe concludere con il pagamento delle fatture stesse". E' quanto si legge in una nota di Giuseppe Foti, Vincenzo Barbaro e Filippo Lucisano del Coo.la.p..

Dettagli Creato Martedì, 30 Luglio 2019 19:30