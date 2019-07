Caulonia (RC), in arrivo attività di sostegno educativo per minori bisognosi

"L'Ambito territoriale di Caulonia, attraverso l'equipe multidisciplinare presente al distretto per le attività relative al PON Inclusione, intende avviare, da lunedì 5 agosto, un servizio educativo rivolto ai minori e giovani residenti nei Comuni ricadenti nel territorio del distretto. Saranno coinvolti minori appartenenti a famiglie beneficiarie di misure di sostegno al reddito (SIA-REI-RDC), nonché minori e adolescenti segnalati dai servizi sociali che necessitano di sostegno educativo. Le attività saranno realizzate in due sedi, due volte a settimana, nelle mattinate di lunedì e giovedì, e prevedono azioni di supporto scolastico e laboratoriali, coordinate da educatori professionali con il supporto di assistenti sociali. I due poli sono stati individuati nei Comuni di Caulonia e Gioiosa Jonica quali punti strategici facilmente raggiungibili dai cittadini beneficiari. Le attività saranno realizzate nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nella sede di Gioiosa Jonica e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nella sede di Caulonia Marina". E' quanto si legge in una nota del sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro.

Dettagli Creato Lunedì, 29 Luglio 2019 16:26