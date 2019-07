Reggio Calabria si tinge di arcobaleno per il Gay Pride

Oltre duemila persone hanno sfilato sul lungomare di Reggio Calabria in un lungo corteo festoso, colorato, urlante, per il Pride organizzato dal Comitato Arcigay Due Maria e dall'Associazione genitori di figli omosessualita'. Molte le bandiere arcobaleno sventolanti nel corto, composto in massima parte da giovani e molte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa, che celebra, come e' stato fatto in altre citta', i 50 anni dai moti di Stonewall, scaturiti dall'irruzione della polizia in un bar gay di Manhattan, a New York. In prima fila i rappresentanti delle associazioni e dei movimenti che hanno organizzato il corteo. Assieme a loro il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata' e il presidente nazionale Arcigay Luciano Lopopolo. "Noi continuiamo a rappresentare un orizzonte di liberta', di orgoglio e di inclusione, perche' sappiamo cosa vuol dire l'esclusione" ha affermato Luciano Lopopolo. "Reggio citta' dei diritti, dei diritti di tutti, citta' che non esclude nessuno" ha detto Falcomata'.

"Ero certo - ha aggiunto Lopopolo - di una partecipazione cosi' larga. Io dal Sud mi aspetto sempre le cose migliori. Non c'e' un motivo perche' le nostre citta' non debbano essere territori della liberta', territori delle opportunita'. Cinquant'anni di Stonewall hanno segnato sicuramente delle tappe, ma in Italia c'e' ancora una lunga strada da fare. Basti pensare che nel nostro Paese manca ancora una legge contro l'omofobia". "Affermare i diritti di ciascuno - ha detto il sindaco Falcomata' - non significa escludere i diritti degli altri. L'aver patrocinato l'iniziativa come Comune e come Citta' Metropolitana, ma c'e' anche il gonfalone del Consiglio regionale, e' una prova di maturita' della nostra citta' dopo il Pride di cinque anni fa, sempre qui a Reggio Calabria".