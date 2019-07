Reggio, Unimorfe presenta i corsi esteri post laurea

Con profonda soddisfazione la Presidenza Nazionale del Consorzio Universitario Internazionale UNIMORFE annuncia il riconoscimento su scala internazionale extraeuropea ed europea dei titoli erogati per le Abilitazioni all' insegnamento e ad all' insegnamento del sostegno. Il consorzio avendo sede all' estero ed operando in paesi extraeuropei è abilitato su autorizzazioni di Paesi Extraeuropei a rilasciare titoli validi e riconosciuti in Italia attraverso la Legge 4 Maggio 2016 n.77 .

Un passo fondamentale che il consorzio ha gia ottenuto dallo scorso dicembre e che continua imperterrito ad attuare. Ricordiamo che la direttiva frl 4 maggio 2016 n.77 è stata anche approvata dal Consiglio Universitario Nazionale e presente sulla Gazzetta ufficiale sezione Leggi e Decreti.