Reggio, Catonateatro: annullato lo spettacolo “Anfitrione”

Lo spettacolo "Anfitrione" previsto per il 26 Luglio all'interno del cartellone di Catonateatro 2019, è stato annullato dalla produzione in seguito a un incidente automobilistico che ha riguardato uno degli attori protagonisti, Giovanni Esposito, ragion per cui non è possibile eseguire la rappresentazione.

I possessori dei biglietti potranno chiedere il rimborso entro giorno 30 Luglio o commutare il tagliando con un altro spettacolo della stagione.

Dettagli Creato Giovedì, 25 Luglio 2019 19:16