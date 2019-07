"Termineranno nelle prossime settimane i lavori programmati e finanziati, prima, grazie al lavoro dell'ex sindaco Rosario Sergi, dalla Giunta e Consiglio comunale nel Dicembre de 2017, dopo, seguiti alla Commissione Straordinaria, guidata da Castrese De Rosa che ne ha completato l'iter attuativo burocratico, l'impianto sportivo polifunzionale di Cirella di Platì, comprendente la Pista dei Centro metri Piani, la pista del Salto in Lungo e la Pista Running omologate CONI, che ci auguriamo possano fare da contorno al grande campo sportivo da intitolare a Marco Simoncelli, fermo presumibilmente alla SUA c/o Prefettura di Reggio Calabria in attesa di aggiudicazione gara, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013" che insistono nell'area geografica "Locride" , in forte ritardo in termini di attuazione". L'impianto sportivo è stato oggetto di un profondo intervento di riqualificazione finanziato dall'Istituto per il Credito Sportivo per un importo complessivo del progetto di euro 510.000,00 . L'Area che ospiterà l'impianto sportivo è stata radicalmente rinnovata in quanto era sorta come campo di calcio, ma ormai si trovava in stato di abbandono e degrado. L'intervento operato, ha recuperato un impianto sportivo al servizio della Comunità dove poter svolgere contemporaneamente diverse discipline, di concezione moderna, senza barriere e aperto che permetterà di essere usufruito senza formalità".

"E' un luogo dove praticare sport allo stato puro, semplicemente per divertirsi, ma altresì luogo di incontro e socialità che potrà essere frequentato e usufruito da differenti generazioni che potranno interagire tra di loro e soprattutto sarà un volano per l'integrazione della Nostra Comunità, in particolare tra Platì Centro e Cirella che sono distanti tra di loro più di 15 Kilometri. Con la riqualificazione dell'impianto si è operato un risanamento e recupero dei luoghi oltre a realizzare un'area sportiva idonea a praticare nuove discipline, riqualificando così l'impiantistica sportiva esistente. Si presenta come uno spazio aperto e quindi direttamente fruibile da tutti ivi comprese le scolaresche dei Paesi Vicinori. L'opera, migliorata nel corso dei lavori, si presenterà innovativa e pensiamo sarà di sicuro gradimento da parte dei cittadini. Rosario Sergi ed il Movimento Liberi di Ricominciare, fortemente voluto da Paolo Ferrara, ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione dell'opera al servizio dei Nostri Ragazzi, con l'augurio che possano superare le sfide sportive per poi agevolmente lasciarsi alle spalle facilmente le prove che la vita riserverà ad ognuno". E' quanto si legge in una nota del Movimento Liberi di Ricominciare.