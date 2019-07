Reggio: il 30 luglio presentazione del percorso didattico-formativo "Adotta la storia di una vittima di femminicidio", presente Irto

Il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto parteciperà alla Conferenza stampa prevista per il prossimo 30 luglio 2019, alle ore 11,00 nella 'Stanza della Memoria e dell'Impegno per le vittime di femminicidio in Calabria' a Palazzo Campanella, durante cui sarà sottoscritto un Accordo di collaborazione tra l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, rappresentato dal coordinatore dottor Mario Nasone, e il MIUR, Ufficio scolastico regionale – Ufficio VI - Ambito territoriale di Reggio Calabria, rappresentato dal Dirigente dottor Maurizio Piscitelli.

L'iniziativa, che rientra nelle attività istituzionali dell'Osservatorio regionale contro la violenza di genere, sarà curata dalla vice-coordinatrice dell'organismo, avv. Giovanna Cusumano, e dall'avvocato Clelia Bruzzì, componente dell'Osservatorio, in qualità di responsabili del Progetto.

L'Accordo, di cui sarà fornita documentazione durante la Conferenza stampa, prevede l'attivazione in via sperimentale del percorso didattico-formativo 'Adotta la storia di una vittima di femminicidio' e coinvolgerà gli istituti di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020 che vorranno aderire al Progetto, ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.