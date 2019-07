Caulonia (RC), raccolta differenziata: tutto pronto per iniziare

Ci siamo, l'attesa sta per finire. Nella prima settimana di agosto partirà a Caulonia ufficialmente il servizio di raccolta differenziata "porta a porta". La macchina organizzativa si è messa già in moto. Inizialmente i quartieri interessati dal servizio, che successivamente verrà esteso al resto del territorio comunale, saranno Vasì e Aguglia. Anche per gli esercizi commerciali si partirà con la raccolta differenziata di vetro e plastica attiva pure nelle giornate del Kaulonia Tarantella Festival. La campagna di comunicazione a cura dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto è partita con il lancio della brochure in cui sono contenute le informazioni su come ridurre la produzione di rifiuti, sul loro corretto conferimento e sugli orari e modalità di ritiro degli stessi porta a porta. La raccolta dei rifiuti avverrà secondo un calendario preciso: l'umido sarà raccolto lunedì, giovedì e sabato, il vetro solo lunedì, il multimateriale martedì, l'indifferenziato mercoledì, la carta venerdì mentre gli ingombranti saranno ritirati giovedì. Già dai prossimi giorni saranno consegnati i kit ai cittadini residenti ad Aguglia e Vasì.

Per il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro si tratta di «un momento importante che l'intera comunità attendeva da tempo, una svolta nella gestione dei rifiuti e una rivoluzione nelle abitudini dei cauloniesi, ma anche una sfida che vogliamo vincere, confidando nel senso civico dei nostri cittadini. Saremo a disposizione di tutti per spiegare al meglio il nuovo funzionamento e organizzeremo degli incontri pubblici per un confronto diretto ed il più possibile chiarificatore su come utilizzare i nuovi strumenti».