Raffaela Battaglia argento europeo Sitting Volley, soddisfatti Falcomatà e Marino

La nazionale italiana femminile di Sitting Volley ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei 2019.

Nella manifestazione continentale, svoltasi a Budapest, la nazionale in rosa ha conquistato uno storico traguardo schierando sul rettangolo da gioco una meritevole atleta reggina.

Raffaela Battaglia da Villa San Giovanni è un punto fermo dell'Italia grazie alla sua incredibile forza di volontà.

Le azzurre sono state superate nella finalissima della competizione dalle campionesse in carica della rappresentativa russa ma, la medaglia d'argento consente al team allenato da mister Riberio di conquistare la qualificazione per la prossima Paralimpiade di Tokyo 2020.

L'atleta reggina è cresciuta nella compagine Volley Cenide di Villa San Giovanni.

Il suo cammino nel Sitting Volley è diventato ancora più importante nei mesi appena trascorsi grazie al successo tricolore con la canotta della Dream Volley Pisa dove, nell'occasione è stata eletta migliore giocatrice delle fasi finali.

"Sempre più spesso accade che atleti del territorio metropolitano brillino nel mondo sportivo a livello nazionale ed internazionale portando con loro l'immagine più bella della nostra città" ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

"Un orgoglio che deve appartenere all'intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria che oggi si stringe attorno a Raffaela Battaglia, ambasciatrice positiva in ambito continentale della disciplina paralimpica del Sitting Volley.

Un cammino importante e prestigioso conquistato con grande forza di volontà che rappresenta un esempio da seguire per chi si appresta ad avvicinarsi agli sport paralimpici.

Desidero fare un plauso a Raffaela Battaglia per il suo costante impegno e per il suo argento europeo che possa essere un punto di partenza assoluto verso nuove ed intriganti sfide".

"Le ragazze dell'Italia del Sitting Volley sono il fulgido esempio di come le persone diversamente abili possono fare sport, possono farlo con profitto e ad altissimi livelli- ha dichiarato il Consigliere metropolitano con delega allo sport Demetrio Marino.

Siamo entusiasti, inoltre, del cammino straordinario dell'atleta Raffaela Battaglia.

Un successo strabiliante che dimostra, ancora una volta, quanto l'atleta di Sitting Volley sia fonte di vanto per l'intera città di Villa San Giovanni e per il territorio metropolitano.

E' significativo – ha evidenziato Marino - che il nostro territorio possa rappresentare lo sport legato al sociale in ambito europeo facendo leva sull'energia espressa dai nostri talenti che con cura, costanza, allenamento e passione coltivano sogni ed ottengono risultati eccezionali.

Desidero complimentarmi con l'atleta, con il team azzurro e con lo staff tecnico della nazionale di Sitting Volley per il lodevole percorso culminato con l'argento europeo che ci ha regalato emozioni indescrivibili".